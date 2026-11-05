Глава Ижевска сохранил 11-е место в медиарейтинге ПФО за октябрь
Дмитрий Чистяков набрал 2,5 тыс. баллов
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 11-е место в рейтинге руководителей столиц регионов ПФО по упоминаемости в СМИ за октябрь 2026 года. Его медиаиндекс составил 2,5 тыс. баллов, следует из данных компании «Медиалогия».
Всего в рейтинг вошли 28 руководителей местных администраций и муниципальных парламентов. Первое место занял глава Самары Иван Носков с показателем 18,6 тыс. баллов, второе — глава Чебоксар Станислав Трофимов (15,6 тыс.), третье — глава Ульяновска Александр Болдакин (15,1 тыс.).
Председатель гордумы Ижевска Любовь Зайцева заняла 27-е место с медиаиндексом 57,2 балла, опустившись за месяц на три позиции.
Рейтинг составлен на основе публикаций более чем 113 тыс. российских СМИ, включая телевидение, радио, печатные издания и интернет-СМИ. Медиаиндекс учитывает цитируемость, заметность публикаций и их тональность.