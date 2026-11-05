Глава Ижевска сохранил 11-е место в медиарейтинге ПФО за октябрь

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 11-е место в рейтинге руководителей столиц регионов ПФО по упоминаемости в СМИ за октябрь 2026 года. Его медиаиндекс составил 2,5 тыс. баллов, следует из данных компании «Медиалогия».