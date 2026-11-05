В Ярославле началось строительство «Городской гостиной» от ПСБ

Архитектура павильона учитывает историческое окружение и характер паркового пространства с сохранением существующих деревьев. Площадь одноэтажного павильона составит 163 кв. м, дополнительно по периметру объекта будет обустроена открытая веранда. В гостиной предусмотрен лекторий вместимостью до 48 человек, городской коворкинг, переговорная комната, а также бесплатный Wi-Fi. Гибкая планировка позволит адаптировать пространство для индивидуальной работы, камерных встреч, лекций и общественных мероприятий. В теплое время года веранда и прилегающая территория станут площадкой для проведения летнего досуга.