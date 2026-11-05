В Ярославле началось строительство «Городской гостиной» от ПСБ
Банк ПСБ и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» реализуют в Ярославле проект нового общественного пространства — «Городская гостиная». Всесезонный павильон расположится в Алексеевском саду и откроется к лету 2027 года.
«Городская гостиная» станет частью повседневной жизни ярославцев — пространством, где люди разных возрастов и интересов смогут почувствовать себя частью городского сообщества, послушать лекции экспертов и познакомиться с теми, кто вдохновит на новые идеи и начинания.
«Инфраструктурные проекты в Ярославле являются для нас стратегическим направлением работы. Общественное пространство «Городская гостиная» в Алексеевском саду станет новой точкой притяжения для встреч, работы и отдыха, лекций и выставок. Это не просто новый объект, это вклад в улучшение качества жизни ярославцев, развитие городской среды — доступной и понятной разным поколениям ярославцев», — отметил Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.
Архитектура павильона учитывает историческое окружение и характер паркового пространства с сохранением существующих деревьев. Площадь одноэтажного павильона составит 163 кв. м, дополнительно по периметру объекта будет обустроена открытая веранда. В гостиной предусмотрен лекторий вместимостью до 48 человек, городской коворкинг, переговорная комната, а также бесплатный Wi-Fi. Гибкая планировка позволит адаптировать пространство для индивидуальной работы, камерных встреч, лекций и общественных мероприятий. В теплое время года веранда и прилегающая территория станут площадкой для проведения летнего досуга.
Проект продолжит системную работу ПСБ и фонда «Подари Себе Будущее» по развитию комфортной городской среды и поддержке социальных и культурных инициатив в Ярославской области.