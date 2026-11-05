Умная гонка притормозила

Расходы на ИИ в ПФО за 2025 год упали почти вдвое — до 1,59 млрд рублей против 3,02 млрд годом ранее. На этом фоне Татарстан нарастил затраты с 175,1 млн до 417,2 млн рублей и по абсолютному приросту заняла четвертое место по стране. Наибольший процентный рост в округе показала Кировская область — с 8 млн до 34,8 млн рублей, на +336,4%. Общий спад во многом обеспечили Самарская область, сократившая расходы почти в семь раз, и Нижегородская, потерявшая 64,2%.