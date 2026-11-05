Умная гонка притормозила
Совокупные расходы на ИИ в ПФО за год упали в среднем на 47,4%
Расходы на ИИ в ПФО за 2025 год упали почти вдвое — до 1,59 млрд рублей против 3,02 млрд годом ранее. На этом фоне Татарстан нарастил затраты с 175,1 млн до 417,2 млн рублей и по абсолютному приросту заняла четвертое место по стране. Наибольший процентный рост в округе показала Кировская область — с 8 млн до 34,8 млн рублей, на +336,4%. Общий спад во многом обеспечили Самарская область, сократившая расходы почти в семь раз, и Нижегородская, потерявшая 64,2%.
По итогам 2025 года совокупные расходы компаний и госучреждений на внедрение и использование ИИ в Приволжском федеральном округе составили 1,59 млрд руб., что на 47,4%, или на 1,43 млрд руб., меньше, чем в 2024 году, когда показатель находился на уровне 3 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, рассчитанные на основе статистики Росстата.
В Республике Татарстан расходы на ИИ выросли с 175,1 млн руб. в 2024 году до 417,2 млн руб. в 2025 году, рост составил 138,3%, или 242,1 млн руб. По абсолютному приросту затрат республика заняла четвёртое место в России, уступив только Москве, Костромской области и Краснодарскому краю.
В Кировской области показатель вырос с 8 млн до 34,8 млн руб., рост — 336,4%, или 26,8 млн руб. В Чувашской Республике показатель увеличился с 20,1 млн до 36,4 млн руб., рост — 81,3%, или 16,3 млн руб. В Республике Марий Эл расходы, напротив, сократились с 56,2 млн до 38,5 млн руб., снижение — 31,5%, или 17,7 млн руб.
Кратный рост вложений в искусственный интеллект продемонстрировали и другие регионы округа. В Удмуртии расходы увеличились в 3,3 раза, или на 62,2 млн руб. (+229,9%), до 89,2 млн руб., в Пензенской области — втрое (+203,9%, или +42,5 млн руб.), до 63,3 млн руб., в Башкортостане — на 45,6% (+44,4 млн руб.) до 141,5 млн руб.
Отрицательную динамику по округу во многом обеспечили Самарская и Нижегородская области. В Самарской области расходы на ИИ сократились с 1,53 млрд до 232,3 млн руб. — почти в семь раз (-84,8%, или -1,3 млрд руб.). В Нижегородской области показатель уменьшился на 338,6 млн руб. (-64,2%). Снижение также зафиксировано в Пермском крае (-22,1%), Ульяновской области (-14,3%), Оренбургской области (-7,0%) и Саратовской области (-90,2%). В Мордовии затраты снизились на 13,7% до 20,6 млн руб.
В целом по России в 2025 году затраты компаний и госучреждений на внедрение и использование ИИ выросли на 95%, или почти вдвое, до 176,1 млрд руб. Двукратный рост общероссийских расходов обеспечил финансово-страховой сектор, где затраты увеличились на 90,7 млрд руб. (+159,6%), а на Москву пришлась основная часть прироста — 92 млрд руб.
За год структура затрат на искусственный интеллект заметно сместилась в сторону программного обеспечения, отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.
«В 2025 году именно программная составляющая стала основной: на нее пришлось 140,6 млрд руб., или 79,8% совокупных расходов на ИИ. На машины и оборудование организации направили 29,2 млрд руб., или 16,6%. Для сравнения: в 2024 году на программную составляющую приходилось только 33,8% расходов, а на машины и оборудование — 62,3%», — сообщила Елена Трубникова.
Структура инвестиций объясняет и географию затрат: более 90% вложений в ИИ пришлось на Москву, где концентрируются финансовые организации и самая дорогая недвижимость, сообщил «Ъ Волга-Урал» аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
«Регионы же практически все, за исключением Южного, по-видимому, поэкспериментировали с ИИ, но пока не нашли направлений, где отдача от ИИ была бы очевидна. Когда будут найдены и внедрены инструменты ИИ, которые позволят увидеть эту отдачу, регионы увеличат и инвестиции», — заключил эксперт.