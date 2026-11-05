Удмуртия вошла в число лидеров по развитию новых материалов и химии
Регион занял второе место в РФ по числу поддержанных технологических проектов
Удмуртия заняла второе место среди российских регионов по количеству проектов в сфере новых материалов и химии, получивших поддержку институтов развития в 2026 году. В республике насчитали 13 таких проектов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов ВЭБ.РФ.
Первое место в этом направлении заняла Нижегородская область с 39 проектами. Исследователи учитывали проекты, поддержанные Российским экспортным центром, Фондом содействия инновациям, инновационным центром «Сколково» и Фондом развития промышленности.