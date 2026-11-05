«Лента» продает часть помещений бывшей «Пермской ярмарки» на бульваре Гагарина
В Перми на продажу выставлена часть трехэтажного торгового центра площадью 5 тыс.кв.м., расположенная по адресу: бульвар Гагарина, 65. Стоимость помещения — 150 млн руб. Продавцом выступает ООО «Лента». Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.
Напомним, комплекс на бульваре Гагарина, 65 до 2016 года занимал выставочный центр «Пермская ярмарка». В 2016 году «Лента» приобрела у акционеров «Пермской ярмарки» комплекс недвижимости за 600 млн руб. Гипермаркет начал работу в новом пространстве только в 2020 году из-за сложностей с согласованием дорожной схемы. Общая площадь здания составляет 12,6 тыс. кв.м., из которых 5,4 тыс. кв. м занимает торговое пространство.