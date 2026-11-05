Аннулирована лицензия у пермской УК, обслуживавшей 181 дом
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Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае прекратила действие лицензии на управление многоквартирными домами ООО «Мастерстрой». Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.
Обслуживаемые компанией 181 многоквартирный дом, расположенные в Перми, исключены из реестра лицензий управляющей компании. Администрацию Перми уведомили о необходимости принятия мер по обеспечению выбора собственниками этих домов способа управления.
Ранее ООО «Мастерстрой» привлекалось к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов и было оштрафовано на 50 тыс. руб.
ООО «Мастерстрой» зарегистрировано 8 октября 2012 года в Перми и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. С 22 января 2025 года должность директора занимает Наталья Пономарева. Учредителем общества является Владимир Егоров.