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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Удмуртия

Приставы арестовали автомобиль ижевчанина с долгом по штрафам в 315 тысяч рублей

Мужчина накопил 185 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД
Судебные приставы арестовали автомобиль «Опель Астра» жителя Ижевска, задолжавшего 315 тыс. руб. по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Если мужчина не погасит долги, машину могут продать на торгах, сообщили в УФССП России по Удмуртии.

УФССП России по Удмуртии

В отношении ижевчанина возбуждено 185 исполнительных производств. По данным ведомства, в течение 2025 года мужчина неоднократно превышал скорость. С учетом других обязательств его общая задолженность составляет 650 тыс. руб.