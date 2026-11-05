Приставы арестовали автомобиль ижевчанина с долгом по штрафам в 315 тысяч рублей

Судебные приставы арестовали автомобиль «Опель Астра» жителя Ижевска, задолжавшего 315 тыс. руб. по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Если мужчина не погасит долги, машину могут продать на торгах, сообщили в УФССП России по Удмуртии.