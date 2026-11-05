В Ярославской области нашли 183 неиспользуемые квартиры
В Ярославской области по итогам инвентаризации жилищного фонда выявили 183 неиспользуемые квартиры, часть из которых планируют направить на расселение аварийного жилья и обеспечение жильем детей-сирот. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Проверка проводилась с августа по ноябрь во всех муниципальных округах региона. В частности, 38 квартир имеют статус выморочного имущества — жилья, перешедшего в муниципальную собственность после смерти владельцев при отсутствии наследников. Еще 36 помещений признаны бесхозяйными.
Пригодные для проживания квартиры власти намерены использовать для расселения аварийного жилья и предоставления детям-сиротам. Остальные помещения планируют продавать с торгов.
Для этого в регионе разработали проект областного закона, который позволит реализовывать такие квартиры без изменения их назначения и дополнительных расходов бюджета. Инвентаризацию жилищного фонда намерены продолжить и завершить к 2028 году.