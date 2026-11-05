Жители Ярославской области накопили более 10 млрд рублей на будущую пенсию
Жители Ярославской области заключили более 136 тыс. договоров долгосрочных сбережений и внесли на счета свыше 10 млрд руб. С начала 2026 года участниками программы стали почти 41 тыс. человек, сообщили в региональном отделении Банка России.
Только в сентябре в регионе заключили более 5,2 тыс. договоров, а объем взносов увеличился на 370 млн руб. В среднем участники направили на накопления по 71 тыс. руб.
Программа долгосрочных сбережений действует с 2024 года. Она позволяет формировать накопления на будущую пенсию или финансовую подушку безопасности. Государство софинансирует взносы участников в размере до 36 тыс. руб. ежегодно в течение десяти лет. Также предусмотрен налоговый вычет, а средства застрахованы государством в пределах 2,8 млн руб.