Жители Ярославской области накопили более 10 млрд рублей на будущую пенсию

Программа долгосрочных сбережений действует с 2024 года. Она позволяет формировать накопления на будущую пенсию или финансовую подушку безопасности. Государство софинансирует взносы участников в размере до 36 тыс. руб. ежегодно в течение десяти лет. Также предусмотрен налоговый вычет, а средства застрахованы государством в пределах 2,8 млн руб.