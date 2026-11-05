Открытие ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге перенесли на лето 2027 года
Торговый центр «Золотой» на Ботанике в Екатеринбурге планируют сдать в середине лета 2027 года. Об этом сообщил глава Чкаловского района Евгений Шипицын во время доклада врип главы города Рустаму Галямову, передает 66.RU.
Строительство объекта началось шесть лет назад. Изначально его планировали открыть в 2023 году, однако сроки неоднократно переносили. Сначала запуск отложили до 2025 года, затем — до марта 2026 года и конца 2026 года.
Согласно проекту, общая площадь ТРЦ вместе с автовокзалом (на новую площадку должен переехать Южный автовокзал с ул. 8 Марта) и паркингом (5,6 тыс. мест) составит 307,8 тыс. кв. м. Проект предусматривает гипермаркет, кинотеатр, фуд-корт, рестораны, детские развлекательные центры и фитнес-клуб. Комплекс также соединят теплым переходом со станцией метро «Ботаническая». Ранее сообщалось, что работа ТРЦ начнется не с открытия торговых площадей, а с запуска автовокзала.