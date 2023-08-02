Ботанику позолотят через два года

В декабре 2025 года в Екатеринбурге должны достроить новый транспортно-пересадочный узел с торговым центром и автовокзалом. По словам представителя проекта, аренднопригодная площадь ТРЦ «Золотой» будет больше, чем площадь «Гринвича», по данным на август, более чем с 30% арендаторов уже заключены договора. Планируется, что посещаемость нового объекта составит около 1,1 млн человек в месяц. По мнению экспертов, развивать масштабные торговые центры сейчас может быть непросто. Они также отмечают, что замещение иностранных операторов происходит довольно быстро, но есть проблема с их разнообразием и уникальностью.



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О планах по строительству транспортно-пересадочного узла в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездная дорога в Екатеринбурге представители компании «Общество Малышева 73» заявили еще более шести лет назад. Первый камень (и золотые слитки) губернатор Евгений Куйвашев вместе с инвесторами — Игорем Заводовским и Константином Погребинским заложили в январе 2020 года на Ботанике. Изначально объект хотели сдать в 2023 году, но, как рассказал «Ъ-Урал» представитель проекта директор ТРЦ «Гринвич» (владеет «Общество Малышева 73») Дмитрий Сарапульцев, торговый центр откроют в декабре 2025 года.

«У нас сейчас частично собран металлокаркас и контур здания. В декабре 2025 года мы должны открыть торговый центр. Оборудование у нас все заказано — в основном оно будет китайского и отечественного производства, но частично мы успели закупить и импортное»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Сарапульцев.

Согласно проекту, общая площадь объекта вместе с автовокзалом (на новую площадку должен переехать Южный автовокзал с ул. 8 Марта) и паркингом (5,6 тыс. мест) составит 307,8 тыс. кв.м. Под торговую галерею отведено 146,5 тыс. кв.м — там разместят более 200 арендаторов.

По словам Дмитрия Сарапульцева, аренднопригодная площадь нового ТРЦ будет больше, чем у «Гринвича» (крупнейший ТРЦ Урала). Как указано в проекте, отдельные площади под аренду превышают 17 тыс. кв.м и 9,5 тыс. кв.м.

Сейчас компания ведет переговоры с будущими арендаторами, по данным на август, по 31% площадей заключены договоры аренды.

«По заполнению у нас планируется большой гипермаркет — это не “Гипербола”, интересный партнерский проект. Будет кинотеатр, фуд-корт, с десяток ресторанов, планируем несколько развлекательных детских центров разной направленности. Будет достаточно большой фитнес-клуб на площади 3 тыс. кв.м. Фуд-маркет мы пока здесь не планируем»,— прокомментировал господин Сарапульцев.

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Поскольку строительство ТРЦ началось еще до начала специальной военной операции на Украине и последующего ухода с российского рынка крупных зарубежных компаний, то инвесторы рассматривали вариант размещения в новом торговом центре магазинов многих иностранных брендов. Например, IKEA. Но как отмечают представители будущего ТРЦ, кардинально менять проект не пришлось, так как произошло замещение брендов.

«На примере “Гринвича”: вместо Zara открылся Maag, вместо Uniqlo — Lime — они один этаж открыли, сейчас второй доделывают и откроют там мужскую и детскую линейки. Вместо H&M — Gloria Jeans. Российские операторы берут те же форматы с удовольствием, и сейчас нам уже некоторые арендаторы заявляют, что готовы брать и по 4 тыс. кв.м. Пока коллапса торгово-развлекательной жизни не произошло»,— отметил Дмитрий Сарапульцев. Называть конкретные компании, с которыми уже заключены договоры аренды, он не стал, но отметил, что инвесторы рассматривают вариант открытия в «Золотом» универмага российских дизайнеров, при условии удачного старта в ТРЦ «Гринвич» (должен начать работу в сентябре этого года).

Представители ТРЦ планируют, что ежемесячный трафик в «Золотом» составит порядка 1–1,1 млн человек в месяц (для сравнения в «Гринвиче» порядка 1,5 млн человек).

Высокий трафик ожидают за счет большого потока людей от городской электрички и метро (ТПУ соединят со станцией «Ботаническая» и сделают теплый переход), а также развивающихся районов Уктус и Батаника.

Как рассказали «Ъ-Урал» в компании Focus Technologies, по итогам первого полугодия показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв.м торговых площадей) в торговых центров Урала был сопоставим с уровнем аналогичного периода 2022 года, но оказался на 24% ниже показателя аналогичного периода 2019 года. По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости (УПН) Анны Мезенцевой, процесс замещения иностранных операторов происходит оперативно, но до сих пор остается проблема разнообразия и уникальности арендаторов.

Эксперт рынка коммерческой недвижимости Алексей Коноплев, считает, что положительной динамики по замещению пока нет. По его словам, если брать московские ТРЦ, то уровень вакантных площадей составляет больше 12% и за год он вырос еще на 1%.

Он также считает, что развивать масштабные торговые центры сейчас тяжело. В качестве примера он привел «отказ от строительства новой очереди “Меги”» с развлекательной частью в Екатеринбурге.

«Да, новые арендаторы потихоньку замещают выбывших — бывших “импортных”, но по какой цене? Экономика ТРЦ все равно страдает, и они недополучают прежние доходы. Страдает и динамика нового строительства — сроки ввода новых торговых центров в регионах и столицах постоянно переносятся, т.к. увеличились сроки поиска арендаторов. Ввод качественных торговых площадей сейчас почти мизерный, по сравнению с “жирными” девелоперскими годами: число вводимых объектов в РФ измеряется единицами. И это следствие объективной экономической реальности и устаревания формата классического ТРЦ как такового»,— прокомментировал «Ъ-Урал» господин Коноплев.

Мария Игнатова