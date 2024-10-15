Открытие ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге переносится на 2026 год

ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге откроют в октябре-декабре 2026 года, рассказал в ходе заседания думской комиссии по экономическому развитию заместитель директора департамента потребительского рынка и услуг администрации Максим Афанасьев. «Работа ТРЦ начнется не с ввода торговых площадей, а с ввода автовокзала»,— добавил он.

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Ранее представитель проекта, директор ТРЦ «Гринвич» (владеет «Общество Малышева 73») Дмитрий Сарапульцев отмечал, что ТРЦ «Золотой» откроют в декабре 2025 года. Согласно проекту, общая площадь ТРЦ вместе с автовокзалом (на новую площадку должен переехать Южный автовокзал с ул. 8 Марта) и паркингом (5,6 тыс. мест) составит 307,8 тыс. кв.м. Под торговую галерею отведено 146,5 тыс. кв.м — там разместят более 200 арендаторов. Планируется, что посещаемость нового объекта составит около 1,1 млн человек в месяц.

Подробнее о строительстве нового транспортно-пересадочного узла с торговым центром и автовокзалом — в материале «Ъ-Урал» «Ботанику позолотят через два года».

Василий Алексеев