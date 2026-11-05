Евгений Тютюков избран спикером парламента Вологодской области

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области 5 ноября избрали спикером бывшего первого заместителя губернатора региона Евгения Тютюкова. Он был предложен на должность губернатором Георгием Филимоновым. Один из депутатов во время обсуждения кандидатуры Тютюкова на пост председателя заявил, что с приходом Тютюкова парламент «засияет новыми красками», а политический ландшафт региона во время его работы в правительстве Вологодчины «перестал быть болотом».