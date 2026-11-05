Евгений Тютюков избран спикером парламента Вологодской области
До этого он занимал пост первого заместителя губернатора региона
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области 5 ноября избрали спикером бывшего первого заместителя губернатора региона Евгения Тютюкова. Он был предложен на должность губернатором Георгием Филимоновым. Один из депутатов во время обсуждения кандидатуры Тютюкова на пост председателя заявил, что с приходом Тютюкова парламент «засияет новыми красками», а политический ландшафт региона во время его работы в правительстве Вологодчины «перестал быть болотом».
В правительстве Вологодской области господин Тютюков курировал внутриполитический блок, а также отвечал за взаимодействие с политическими партиями и координировал работу органов исполнительной власти. Он работал в областном правительстве с 2023 года. Сперва возглавил департамент внутренней политики региона, в 2024 году назначен заместителем губернатора. С декабря 2025 года занимал пост первого заместителя главы Вологодчины. Чиновник занял депутатское кресло после передачи вакантного мандата по спискам «Единой России».
Также на заседании 5 ноября сложил полномочия прежний спикер ЗакСа Сергей Сорокин. Он пробыл в должности председателя областного парламента три недели — депутаты парламента избрали его на заседании 14 октября. Господин Сорокин продолжит работу в Совете Федерации. Подробнее — в материале «Ъ» «Сенатор недельной выдержки».