В Татарстане планируют изменить расчет налога на жилую недвижимость организаций
Его будут рассчитывать исходя из их кадастровой стоимости помещения
Кабинет министров Татарстана внес в Госсовет республики законопроект об изменении порядка расчета налога на имущество организаций. Налог на жилые помещения предлагается рассчитывать исходя из их кадастровой стоимости, следует из пояснительной записки.
Сейчас организации платят налог за жилые помещения исходя из их среднегодовой стоимости. Законопроект предлагает перейти на расчет по кадастровой стоимости. В 2027 году налог предлагается уплачивать в размере 50% от начисленной суммы.
Для жилых помещений, принадлежащих личным фондам, предлагается установить ставку 0,3%. Исключение составят объекты с кадастровой стоимостью более 300 млн руб.
При этом от налога планируют освободить организации, которые участвуют в государственных жилищных программах Татарстана. Это структуры, помогающие строить жилье по социальной ипотеке, предоставлять квартиры детям-сиротам, переселять людей из аварийных домов и обеспечивать жильем другие льготные категории граждан.
Документ находится на предварительном рассмотрении.