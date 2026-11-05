Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане планируют изменить расчет налога на жилую недвижимость организаций

Его будут рассчитывать исходя из их кадастровой стоимости помещения
Кабинет министров Татарстана внес в Госсовет республики законопроект об изменении порядка расчета налога на имущество организаций. Налог на жилые помещения предлагается рассчитывать исходя из их кадастровой стоимости, следует из пояснительной записки.
В Татарстане планируют изменить расчет налога на жилую недвижимость организаций

В Татарстане планируют изменить расчет налога на жилую недвижимость организаций

Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас организации платят налог за жилые помещения исходя из их среднегодовой стоимости. Законопроект предлагает перейти на расчет по кадастровой стоимости. В 2027 году налог предлагается уплачивать в размере 50% от начисленной суммы.
Для жилых помещений, принадлежащих личным фондам, предлагается установить ставку 0,3%. Исключение составят объекты с кадастровой стоимостью более 300 млн руб.
При этом от налога планируют освободить организации, которые участвуют в государственных жилищных программах Татарстана. Это структуры, помогающие строить жилье по социальной ипотеке, предоставлять квартиры детям-сиротам, переселять людей из аварийных домов и обеспечивать жильем другие льготные категории граждан.
Документ находится на предварительном рассмотрении.
Анна Кайдалова