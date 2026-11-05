В Ростове-на-Дону за два года восстановили свыше 60 км сетей освещения

Более 1 тыс. светильников и 80 опор заменили в Ростове-на-Дону с начала 2026 года в рамках обновления уличного освещения. В 2025-м в городе восстановили освещение на 40 км кабельных и воздушных линий — всего за два года работы затронули свыше 60 км сетей. Об этом сообщили в администрации города.