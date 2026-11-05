В Ростове-на-Дону за два года восстановили свыше 60 км сетей освещения
Более 1 тыс. светильников и 80 опор заменили в Ростове-на-Дону с начала 2026 года в рамках обновления уличного освещения. В 2025-м в городе восстановили освещение на 40 км кабельных и воздушных линий — всего за два года работы затронули свыше 60 км сетей. Об этом сообщили в администрации города.
Работы затронули улицы Левобережную, Социалистическую, Батуринскую, выполнена также подсветка моста Сиверса и ряда других объектов.
С начала 2026 года заменено уже более 20 км линий, 1 тыс. светильников и 80 опор освещения. В частности, на набережной смонтировали почти 240 новых светильников на участке протяжённостью 2,4 км, архитектурную подсветку получила гостиница «Якорь». Совсем недавно освещение восстановлено в сквере Первого пионерского слёта, парке «Дружба» и сквере «Оганова».
Сейчас на Соборном переулке завершается замена декоративной подсветки «звёздное небо» — протяженность гирлянды составляет 990 метров.
Вместе с тем, в 2027 году планируется оснастить архитектурной подсветкой ряд домов первой линии, что должно визуально преобразить магистраль. В дальнейшем аналогичные решения будут распространены и на другие улицы города.