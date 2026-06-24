Акции Rheinmetall упали на 20% после сообщений об отказе Германии от фрегата
Акции германского производителя вооружений Rheinmetall подешевели на 20% после того, как Der Spiegel написал, что Германия решила отказаться от плана строительства фрегатов. Речь идет о проекте строительства шести больших фрегатов F126, причем одним из основных подрядчиков должна была стать Rheinmetall.
По данным источников Der Spiegel, министр обороны Германии Борис Писториус принял решение отказаться от строительства F126. Проект был запущен в 2020 году, общая его стоимость оценивалась в €12,8 млрд. Фрегат F126 длиной 166 м и водоизмещением 10 тыс. тонн должен был стать крупнейшим германским военным кораблем со времен Второй мировой войны. Однако проект столкнулся с многочисленными техническими, организационными и финансовыми трудностями.
В итоге, по данным Der Spiegel, вместо F126 Германия решила закупить восемь фрегатов меньшего размера Meko A-200 у германской компании TKMS. Ее акции выросли на 14%. Помимо Rheinmetall упали акции некоторых других германских производителей вооружений: RENK — на 6,9%, Hensoldt — на 3,8%. Также на 4,9% подешевели акции итальянской оборонной компании Leonardo, на 2,8% — шведской Saab.
В Rheinmetall и правительстве Германии пока никак не прокомментировали информацию об отказе от строительства F126.
Rheinmetall является крупнейшим оборонным концерном Германии и одним из ведущих европейских производителей вооружений, занимающимся производством танков Leopard 2 и 1, бронемашин Boxer, систем ПВО SkyRanger, а также гаубиц и артиллерийских снарядов. Концерн также участвует в производстве боевых машин пехоты Lynx совместно с итальянским концерном Leonardo и планирует их сборку на Украине. Помимо этого, Rheinmetall намерен открыть заводы на территории Украины для производства бронетехники и обслуживания вооружения.
Ранее в 2026 году акции Rheinmetall уже демонстрировали рост, например, на 5–8% после новостей о крупных оборонных инвестициях в Швеции, которые включали закупку фрегатов у Франции, и на 4,4% после победы оппозиционного блока ХДС/ХСС на парламентских выборах в Германии, когда ожидалось усиление Европы. Однако падение акций Rheinmetall фиксировалось и ранее, в августе 2025 года, когда новости о мирных переговорах по Украине привели к снижению европейских оборонных акций. В это время акции Rheinmetall подешевели на 1,2%, а за пять дней — почти на 3%, хотя с начала года показывали рост до 150%.