Акции Rheinmetall упали на 20% после сообщений об отказе Германии от фрегата

Акции германского производителя вооружений Rheinmetall подешевели на 20% после того, как Der Spiegel написал, что Германия решила отказаться от плана строительства фрегатов. Речь идет о проекте строительства шести больших фрегатов F126, причем одним из основных подрядчиков должна была стать Rheinmetall.

По данным источников Der Spiegel, министр обороны Германии Борис Писториус принял решение отказаться от строительства F126. Проект был запущен в 2020 году, общая его стоимость оценивалась в €12,8 млрд. Фрегат F126 длиной 166 м и водоизмещением 10 тыс. тонн должен был стать крупнейшим германским военным кораблем со времен Второй мировой войны. Однако проект столкнулся с многочисленными техническими, организационными и финансовыми трудностями.

В итоге, по данным Der Spiegel, вместо F126 Германия решила закупить восемь фрегатов меньшего размера Meko A-200 у германской компании TKMS. Ее акции выросли на 14%. Помимо Rheinmetall упали акции некоторых других германских производителей вооружений: RENK — на 6,9%, Hensoldt — на 3,8%. Также на 4,9% подешевели акции итальянской оборонной компании Leonardo, на 2,8% — шведской Saab.

В Rheinmetall и правительстве Германии пока никак не прокомментировали информацию об отказе от строительства F126.

Яна Рождественская