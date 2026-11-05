Ростов и Батайск стали лидерами рекордной отправки «расписных» поездов

Ростов-на-Дону и Батайск вышли в лидеры по отправке грузовых поездов «по расписанию» на Восточный полигон. В октябре 2026 года со станций Северо-Кавказской железной дороги, включая ведущие грузовые станции донской столицы и её пригорода, в рамках этой услуги ушло 26 составов — абсолютный рекорд для магистрали. Ранее ежемесячный объём отправок не превышал 10 поездов.