Ростов и Батайск стали лидерами рекордной отправки «расписных» поездов
Ростов-на-Дону и Батайск вышли в лидеры по отправке грузовых поездов «по расписанию» на Восточный полигон. В октябре 2026 года со станций Северо-Кавказской железной дороги, включая ведущие грузовые станции донской столицы и её пригорода, в рамках этой услуги ушло 26 составов — абсолютный рекорд для магистрали. Ранее ежемесячный объём отправок не превышал 10 поездов.
Поезда, сформированные в Ростове-на-Дону, Батайске, Краснодаре и Новороссийске, направились в адрес станций Дальневосточной, Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог. Именно на ростовские и батайские станции приходится основная часть погрузки в Кубани и Причерноморье в сторону Дальнего Востока, что делает их ключевым звеном маршрута.
Сервис «движение по расписанию» рассчитан на грузоотправителей со стабильными объёмами на сложившихся направлениях. Фиксированное время отправления и прибытия ускоряет доставку и позволяет эффективнее расходовать складские мощности и подвижной состав — в том числе на перегруженных ходах из Ростовско-Батайского узла к восточным границам страны.