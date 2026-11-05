В Омской области откроют 14 метановых заправок за пять лет

В 2027 году ООО «Управление АЗС» намерено запустить станцию в Исилькуле. К 2030-му компания планирует открыть еще восемь: пять в Омске, а также в Усть-Заостровке, Марьяновке и Большеречье. «Газпром газомоторное топливо», в свою очередь, запустит пять станций для заправки метаном в Омске.