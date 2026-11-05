Башкирия отправила в регионы РФ более 470 тысяч тонн зерна
За десять месяцев этого года Башкирия отгрузила на внутренний рынок (в 28 субъектов РФ) более 470 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.
По данным ведомства, речь идет о 331 тыс. тонн пшеницы, 86,5 тыс. тонн ячменя, 4 тыс. тонн гороха, более 27 тыс. тонн семян подсолнечника, 4,18 тыс. тонн льна, 5,05 тыс. тонн ржи и 2,8 тыс. тонн крупы. Всего — 8,65 тыс. партий.
За аналогичный период 2025 года управление досмотрело и оформило 9,51 карантинных сертификатов на 501 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, реализованного в регионы страны.