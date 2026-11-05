Воронежский оптовик с выручкой 1 млрд попал под наблюдение в деле о банкротстве

По данным Rusprofile, ООО «Базар» было зарегистрировано в Воронеже в июле 2020 года и занимается неспециализированной оптовой торговлей. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С октября 2021 года компанией руководит Алексей Томозов, который также является ее единственным учредителем. Выручка ООО «Базар» за 2025 год составила немногим более 1 млрд руб., увеличившись на 4,7% по сравнению с 2024-м. Однако чистая прибыль снизилась на 48,6% — до 3,6 млн руб.