Воронежский оптовик с выручкой 1 млрд попал под наблюдение в деле о банкротстве
Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Базар», ранее подавшего заявление о собственном банкротстве. Как следует из материалов дела, общая сумма кредиторской задолженности фирмы по состоянию на дату обращения в арбитраж составляла 387,4 млн руб. Временным управляющим ООО «Базар» утвержден Андрей Фролов.
По данным Rusprofile, ООО «Базар» было зарегистрировано в Воронеже в июле 2020 года и занимается неспециализированной оптовой торговлей. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С октября 2021 года компанией руководит Алексей Томозов, который также является ее единственным учредителем. Выручка ООО «Базар» за 2025 год составила немногим более 1 млрд руб., увеличившись на 4,7% по сравнению с 2024-м. Однако чистая прибыль снизилась на 48,6% — до 3,6 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», иск оптовика о самобанкротстве поступил в арбитраж в августе этого года. Других кредиторов в деле не заявлено. Вознаграждение временного управляющего утверждено в размере 30 тыс. руб. ежемесячно. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве организации состоится 23 марта 2027 года.
В конце октября также стало известно, что зарегистрированное в Туле ООО «Эталон» намерено обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» в Воронежской области. Сумма требований и основание задолженности раскрыты не были. Ранее фирма уже обращалась в Арбитражный суд Тульской области с иском к ЛВЗ по договору поставки этилового спирта.