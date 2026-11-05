Дагестан увеличил генерирующие мощности почти на 500 МВт за два года
Генерирующие мощности Дагестана за 2025–2026 годы выросли почти на 500 МВт за счет ввода объектов возобновляемой энергетики. В республике запустили ветровые и солнечные электростанции, в том числе Новолакскую ВЭС, Дербентскую и Нагайскую СЭС. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказал министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.
По состоянию на 2023 год генерирующие мощности республики составляли около 1,9 ГВт. Среди новых проектов господин Шихалиев выделил Новолакскую ветроэлектростанцию, инвестором которой выступает «Росатом». По его словам, компания вложила в строительство станции более 50 млрд руб. собственных средств.
Кроме того, в регионе запущены Дербентская солнечная электростанция «Зодиак» мощностью 100 МВт и Нагайская СЭС мощностью 60 МВт. Развитие возобновляемой энергетики позволяет республике наращивать собственное производство электричества и сокращать дефицит мощности.
Несмотря на ввод новых объектов, Дагестан остается энергодефицитным регионом. Разрыв между производством и потреблением электроэнергии составляет порядка 37%. При этом за последние три-четыре года потребление электричества в республике увеличилось на 25–30%. По оценке министра, прирост сопоставим с объемом энергопотребления всей Махачкалы.
Власти рассчитывают продолжить развитие собственной генерации. По словам господина Шихалиева, у республики есть предварительные договоренности с инвесторами по новым энергетическим проектам. Он отметил, что интерес бизнеса к Дагестану растет, и задача региональных властей — создать условия для реализации этих инициатив и привлечения новых вложений в экономику республики.
В министерстве рассматривают развитие генерации как одно из направлений сокращения энергодефицита на фоне увеличения спроса. При этом дальнейшее наращивание мощностей должно сопровождаться развитием электросетевой инфраструктуры, чтобы новые объекты могли обеспечивать растущие потребности региона.