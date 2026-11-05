Дагестан увеличил генерирующие мощности почти на 500 МВт за два года

Власти рассчитывают продолжить развитие собственной генерации. По словам господина Шихалиева, у республики есть предварительные договоренности с инвесторами по новым энергетическим проектам. Он отметил, что интерес бизнеса к Дагестану растет, и задача региональных властей — создать условия для реализации этих инициатив и привлечения новых вложений в экономику республики.