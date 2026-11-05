Декларацию тысячи тонн подсолнечника на Дону признали недействительной
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило факт недостоверного декларирования 1 тыс. т продовольственного подсолнечника в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, индивидуальный предприниматель, работающий в сфере производства, реализации и перевозки зерновых культур в Чертковском районе, принял декларацию о соответствии на подсолнечник на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, на остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании культуры, исследования не проводились.
Чтобы пресечь обращение продукции, не отвечающей требованиям технического регламента, управление вынесло решение о признании декларации о соответствии недействительной.