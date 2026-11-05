Декларацию тысячи тонн подсолнечника на Дону признали недействительной

Как выяснилось, индивидуальный предприниматель, работающий в сфере производства, реализации и перевозки зерновых культур в Чертковском районе, принял декларацию о соответствии на подсолнечник на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, на остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании культуры, исследования не проводились.