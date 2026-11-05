Турпоток на курорт в КЧР осенью вырос на 15%

В числе наиболее востребованных у туристов активностей назывались подъем по канатной дороге, посещение смотровых площадок и экстрим-парка на высоте более 3 тысяч метров, где расположены высокогорные качели и подвесной мост. Также гости участвовали в мастер-классах по изготовлению украшений из горного хрусталя и конных прогулках на лошадях карачаевской породы.