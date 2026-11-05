Турпоток на курорт в КЧР осенью вырос на 15%
Туристический поток на горный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии по итогам осеннего сезона 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приняв более 95 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.
Основной поток гостей в период «золотой осени» составили жители Юга и Северного Кавказа, а также туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Урала и Сибири. Кроме того, в межсезонье Архыз стал площадкой для международных медиа-туров: курорт посетили делегации журналистов из Китая, Туркменистана, ОАЭ и Пакистана.
В числе наиболее востребованных у туристов активностей назывались подъем по канатной дороге, посещение смотровых площадок и экстрим-парка на высоте более 3 тысяч метров, где расположены высокогорные качели и подвесной мост. Также гости участвовали в мастер-классах по изготовлению украшений из горного хрусталя и конных прогулках на лошадях карачаевской породы.