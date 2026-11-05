В Дагестане насчитали около 800 многоквартирных домов без полноценного учета электроэнергии

Отсутствие оформленных отношений с сетевой компанией и общедомового учета затрудняет контроль за потреблением электричества в таких зданиях. В результате часть потребляемой электроэнергии остается вне полноценной системы учета и расчетов. Решение этой проблемы, по словам господина Шихалиева, требует не только урегулирования вопросов электроснабжения, но и определения правового статуса каждого объекта. При этом власти должны учитывать, что квартиры в таких домах уже находятся в собственности граждан.