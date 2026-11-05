В Дагестане насчитали около 800 многоквартирных домов без полноценного учета электроэнергии
Около 800 многоквартирных домов в Дагестане не имеют общедомовых приборов учета электроэнергии и оформленных отношений с сетевой компанией. Большинство таких объектов расположены в Махачкале, Каспийске и прилегающих населенных пунктах. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказал министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.
По словам министра, часть зданий была построена без разрешительной документации, но впоследствии введена в эксплуатацию. Жители получили право собственности на квартиры, однако у самих домов отсутствуют общедомовые приборы учета, управляющие компании или определенный способ управления. Это создает проблемы с расчетами за электроэнергию и риски для жизни и здоровья людей.
Отсутствие оформленных отношений с сетевой компанией и общедомового учета затрудняет контроль за потреблением электричества в таких зданиях. В результате часть потребляемой электроэнергии остается вне полноценной системы учета и расчетов. Решение этой проблемы, по словам господина Шихалиева, требует не только урегулирования вопросов электроснабжения, но и определения правового статуса каждого объекта. При этом власти должны учитывать, что квартиры в таких домах уже находятся в собственности граждан.
Республика занимается решением этой проблемы совместно с «Россетями», «Газпромом», Госжилинспекцией и министерством строительства. Для работы с такими объектами разработан комплексный план, его реализация проходит под надзором прокуратуры Дагестана и контролем Генеральной прокуратуры РФ.
Как уточнил господин Шихалиев, подход к каждому зданию определяется индивидуально. Часть домов подлежит сносу, остальные можно привести в соответствие с требованиями и включить в хозяйственный оборот. При этом власти намерены учитывать социальные последствия принимаемых решений, чтобы устранение нарушений не приводило к дополнительной напряженности среди жителей.