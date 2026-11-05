В Ростове выставили на продажу крытый аквапарк за 720 млн рублей
В Ростове-на-Дону на рынок недвижимости выставлен всесезонный крытый аквапарк. Согласно объявлению, отдельно стоящее здание вместе с земельным участком принадлежит продавцу. Общая площадь объекта — 10 тыс. кв. м, из которых 2 тыс. кв. м приходится на бассейны. Актив располагает подъездом и парковкой, находится на первой линии домов. Цена лота — 720 млн рублей.
Новому собственнику объект перейдет вместе с оборудованием и работающим коллективом. Примечательно, что агентство недвижимости, сопровождающее сделку, намеренно указало в объявлении неверный адрес и опубликовало фотографии другого аквапарка — точные сведения раскрываются только потенциальным покупателям.
Под параметры лота формально подходит ростовский H2O — единственный всесезонный аквапарк региона. При этом его общая площадь заметно превышает 10 тыс. кв. м: по данным из открытых источников, около 10 тыс. кв. м занимает одна лишь аквазона.