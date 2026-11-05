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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Урал

Прокуратура решила уволить главу Ханты-Мансийского района через суд

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура направила в Ханты-Мансийский районный суд иск о прекращении полномочий главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина в связи с утратой доверия за непринятие им мер по предотвращению конфликта интересов, сообщили «Ъ-Урал» в надзорном ведомстве. По словам межрайонного прокурора Сергея Мингалева, ранее суд первой инстанции признал незаконной сделку главы по приобретению «дорогостоящей муниципальной квартиры на выгодных условиях», однако депутаты местной думы не смогли уволить Кирилла Минулина из-за «отсутствия требуемого количества голосов».
Кирилл Минулин

Кирилл Минулин

Страница Кирилла Минулина во «ВКонтакте»

Межрайонный прокурор обратился в Ханты-Мансийский районный суд с требованием вернуть квартиру в муниципальную собственность в мае. Как сказано в решении инстанции, в ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что Кирилл Минулин планировал приватизировать трехкомнатное помещение площадью 104,3 кв. м за 9,7 млн руб., однако изначально не смог этого сделать — правом выкупа обладали только работники органов МСУ, МУП и муниципальных учреждений. Глава решил внести изменения в правила и направил в районную думу проект поправок, которые включали его должность в категорию лиц, имеющих право выкупа муниципального жилья, и исключали обязательное условие о проживании в служебной квартире не менее пяти лет.
После поддержки соответствующего проекта решения со стороны депутатов Кирилл Минулин заключил договор купли-продажи помещения с рассрочкой платежей без процентов сроком на пять лет. Позже власти вернули прежние требования по сроку проживания для выкупа муниципального жилья и исключили «главу» из категории лиц, которые обладают правом на приватизацию. При заключении договора купли-продажи Кирилл Минулин не стал уведомлять о наличии конфликта интересов профильную комиссию, что «дает основания для квалификации его поведения, как содержащего коррупционные проявления».
В надзорном ведомстве подчеркнули, что Кирилл Минулин не входил в категорию чиновников, нуждающихся в жилом помещении. В частности, на момент приобретения квартиры за 9,7 млн руб. он уже владел помещением в 84,8 кв. м, где были зарегистрированы двое его детей и бывшая супруга. Сама же сделка была заключена с нарушениями — руководителю предоставляли рассрочку на пять лет, однако соответствующий срок превышал срок осуществления его полномочий, которые истекают в 2028 году.
Представитель Кирилла Минулина заявила в суде, что действия главы не причинили ущерб Ханты-Мансийскому району, однако соответствующие доводы были «опровергнуты материалами дела и не подтверждены со стороны ответчиков допустимыми доказательствами».
В августе суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Согласно ему, квартира площадью 104,3 кв м должна быть возвращена в муниципальную собственность, а Кирилл Минулин получить 1,3 млн руб., которые тот успел заплатить по договору купли-продажи помещения. Соответствующее решение в силу не вступило, поскольку было обжаловано в суде ХМАО. Первое заседание по делу пройдет во вторник, 17 ноября.

Кириллу Минулину 49 лет, он уроженец Свердловска (сейчас. — Екатеринбург). В 1999 году окончил Тюменский государственный университет (ТюмГУ) по специальности «Финансы и кредит», в 2004-2010 годах руководил компанией «Приобское рыбное хозяйство», в 2011-м получил пост заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи. С 2012 года трудился в службе жилищного и строительного надзора ХМАО, где прошел путь от заместителя главы до руководителя. В 2016 году по решению депутатов думы Ханты-Мансийский район возглавил муниципалитет, в 2021 году со второй попытки избрался на второй срок. Полномочия Кирилла Минулина должны были истечь в ноябре 2026 года, однако в связи с переходом ХМАО на одноуровневую систему МСУ глава района сможет продолжить работу до 2028 года. Соответствующее решение ранее поддержали депутаты местной думы.

Василий Алексеев