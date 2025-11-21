Власти поселений Югры не уйдут в досрочную отставку из-за изменения системы МСУ

Действующие главы администраций и депутаты дум сельских и городских поселений Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) доработают свой срок полномочий в рамках «плавного» перехода региона на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), рассказал губернатор Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции. «Мы не будем предлагать коллегам досрочно сложить полномочия, это будет эволюционный процесс»,— подчеркнул он.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Двухуровневая система включает в себя первый (городские и сельские поселения) и второй уровни организации МСУ (городские и муниципальные округа). В марте президент Владимир Путин подписал закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который дает регионам право самостоятельно выбрать модель: новую одноуровневую (с ликвидацией самостоятельных поселений), старую двухуровневую (при наличии исторических, национальных и других особенностей) или смешанную. Окончательно определиться власти должны до 1 января 2027 года.

Господин Кухарук отметил, что изменения не должны повлиять на избирательный цикл в «ответственный» 2026 год. «В нем пройдут выборы депутатов Госдумы, окружной думы, депутатов, которые представляют наш регион в Тюменской областной думе, и в 15-17 дум наших муниципалитетов предстоит обновить состав депутатов»,— пояснил он.

Руслан Кухарук заявил о переходе ХМАО на одноуровневую систему МСУ в четверг, 13 ноября. В результате изменений полномочия администраций городских и сельских поселений будут переданы на уровень районов, в состав которых они входят. Господин Кухарук заверил, что власти направят высвободившиеся средства от упразднения поселений на решение приоритетных задач социально-экономического развития населенных пунктов. «При этом местные администрации сохранятся как территориальные органы, чтобы жители могли получать услуги в привычных местах»,— сказал губернатор.

Завершить переход на одноуровневую систему МСУ к январю 2026 года планируют власти Тюменской области. Губернатор Александр Моор в конце 2024 года заверил, что преобразование позволит сэкономить бюджетные средства, повысить инвестиционную привлекательность территорий и увеличить оперативность реагирования властей на запросы людей. Как сообщили «Ъ-Урал» в информационном центре правительства Тюменской области, в регионе упразднили 273 сельских поселения, включая 258 местных администраций и 273 дум. К январю 2026 года в досрочную отставку уйдут 273 главы сельских поселения и 2370 депутатов местных представительных органов.

Василий Алексеев