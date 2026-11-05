Экс-сотрудникам соцучреждения Троицка ужесточили наказание за смерть подростка
Южноуральский городской суд увеличил сроки лишения свободы трем бывшим сотрудникам Троицкого центра содействия семейному воспитанию, которых признали виновными в незаконном лишении свободы подростка, повлекшем его смерть (ч. 3 ст. 127 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Суд установил, что в 2022 году 16-летнего подростка, страдающего психическим расстройством, направили на лечение в социальный центр. С его родителями заключили договор на оказание услуг. Вечером 7 июля того года у несовершеннолетнего изменилось состояние здоровья, и он отказывался ложиться спать. Две медсестры и медбрат насильно привязали ребенка к кровати за руки и за ноги и оставили без наблюдения. Из-за стресса подростка начало рвать. Он захлебнулся рвотными массами и погиб от механической асфиксии.
В июле Троицкий городской суд назначил фигурантам наказание от шести лет до шести лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура подала апелляционную жалобу на несправедливость наказания. Южноуральский горсуд учел, что преступления совершили сотрудники социальной организации (п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Каждому из осужденных наказание усилено на шесть месяцев: одному — до семи лет лишения свободы, двум другим — до шести лет шести месяцев.