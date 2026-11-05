Экс-сотрудникам соцучреждения Троицка ужесточили наказание за смерть подростка

Суд установил, что в 2022 году 16-летнего подростка, страдающего психическим расстройством, направили на лечение в социальный центр. С его родителями заключили договор на оказание услуг. Вечером 7 июля того года у несовершеннолетнего изменилось состояние здоровья, и он отказывался ложиться спать. Две медсестры и медбрат насильно привязали ребенка к кровати за руки и за ноги и оставили без наблюдения. Из-за стресса подростка начало рвать. Он захлебнулся рвотными массами и погиб от механической асфиксии.