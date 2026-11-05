Страховые компании начали брать крупные риски прилетов БПЛА на себя

В РНПК указывают, что все изменения в андеррайтинговых подходах к перестрахованию рисков терроризма и диверсий обсуждались с рынком еще в мае, за четыре месяца до их вступления в силу 1 октября текущего года. Кроме того, там отмечают, что первый генеральный договор перестрахования между РНПК и страховщиками в рамках новой концепции перестрахования рисков ТиД был заключен по инициативе самих страховщиков даже раньше официального вступления концепции в силу, а именно 15 августа. Еще три договора были заключены 1 сентября, 21 договор — в октябре.