Страховые компании начали брать крупные риски прилетов БПЛА на себя
Страховщики начали заключать новые договоры страхования рисков терроризма и диверсий исходя из собственного удержания, рассказали “Ъ” два собеседника на страховом рынке. По словам одного из них, речь идет о страховых компаниях из топ-20. Другой собеседник отмечает, что ранее такие договоры заключались с поддержкой РНПК. Управляющий директор по корпоративному страхованию страхового брокера «Реал» Максим Васильев подтверждает, что участники рынка «стали предлагать страхование ТиД в рамках собственного удержания». По его словам, такие предложения касаются в первую очередь объектов из шестого базового пакета РНПК. В нем речь идет о непромышленном имуществе, промышленных объектах, по которым ранее не было зафиксировано страховых случаев, связанных с прилетами БПЛА, имуществе физлиц.
В РНПК указывают, что все изменения в андеррайтинговых подходах к перестрахованию рисков терроризма и диверсий обсуждались с рынком еще в мае, за четыре месяца до их вступления в силу 1 октября текущего года. Кроме того, там отмечают, что первый генеральный договор перестрахования между РНПК и страховщиками в рамках новой концепции перестрахования рисков ТиД был заключен по инициативе самих страховщиков даже раньше официального вступления концепции в силу, а именно 15 августа. Еще три договора были заключены 1 сентября, 21 договор — в октябре.