В Ульяновске задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью снегоуборочной лопатой
В Заволжском районе Ульяновска полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Ульяновской области.
По информации ведомства, в дежурную часть ОМВД России по Заволжскому району поступило сообщение из медучреждения о госпитализации в отделение нейрохирургии мужчины 1991 года рождения с травмами головы.
Полицейские установили, что ночью потерпевший вместе с товарищем шел по Киевскому бульвару и по пути встретил компанию молодых людей, с которыми разгорелась ссора.
По версии следствия, один из участников достал из автомобиля снегоуборочную лопату. В результате мужчина получил травмы головы и был доставлен в больницу.