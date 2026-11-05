20 фактов нарушения правил оборота оружия выявили в Удмуртии за девять месяцев
Всего проверили 500 охотников
Сотрудники Росгвардии Удмуртии и регионального минприроды за январь-сентябрь выявили 20 нарушений правил оборота оружия охотниками. На них составили протоколы об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства. Также изъяли семь единиц оружия и несколько патронов различного калибра.
Всего в республике проверили более 500 охотников. Также в Якшур-Бодьинском районе выявили факт браконьерства. В МВД возбудили уголовное дело.