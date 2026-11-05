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Выпуск газеты №204/Ч

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Удмуртия

20 фактов нарушения правил оборота оружия выявили в Удмуртии за девять месяцев

Всего проверили 500 охотников
Сотрудники Росгвардии Удмуртии и регионального минприроды за январь-сентябрь выявили 20 нарушений правил оборота оружия охотниками. На них составили протоколы об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства. Также изъяли семь единиц оружия и несколько патронов различного калибра.

управление Росгвардии по Удмуртии

Всего в республике проверили более 500 охотников. Также в Якшур-Бодьинском районе выявили факт браконьерства. В МВД возбудили уголовное дело.