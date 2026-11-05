Кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-главе красноярского центра ФМБА

Напомним, Борис Баранкин фигурирует еще в двух уголовных делах. Речь идет о получении взяток (ст. 290 УК РФ) за заключение договоров поставки медицинского оборудования для нужд центра. Их общая сумма, по подсчетам следствия, составляет более 25 млн руб.