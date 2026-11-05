Кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-главе красноярского центра ФМБА
В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) сегодня поступила жалоба защиты на приговор Борису Баранкину — бывшему директору Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), расположенного в Красноярске. Дата слушаний пока не назначена.
В сентябре 2025 года Советский райсуд Красноярска приговорил Бориса Баранкина к шести годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие считает его организатором криминальной схемы по закупке лекарств, ущерб от которой составил более 15,5 млн руб. В марте 2026 года коллегия Красноярского краевого суда отклонила апелляционную жалобу защиты, настаивавшей на оправдании экс-директора учреждения
Напомним, Борис Баранкин фигурирует еще в двух уголовных делах. Речь идет о получении взяток (ст. 290 УК РФ) за заключение договоров поставки медицинского оборудования для нужд центра. Их общая сумма, по подсчетам следствия, составляет более 25 млн руб.
Борис Баранкин возглавлял Сибирский научно-клинический центр ФМБА с 2008-го по 2023 год.