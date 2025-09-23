Лекарства не пошли на пользу

Красноярский суд приговорил к шести годам колонии общего режима экс-главу Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Бориса Баранкина. Следствие считает его организатором криминальной схемы по закупке лекарств, ущерб от которой составил более 15,5 млн руб. Часть закупаемых для медцентра лекарств заменялась на препараты, которые использовались для личных нужд Бориса Баранкина и его окружения. В ближайшее время бывшего директора медцентра ждет новый суд: СКР вменяет ему в вину получение взяток на 16,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Баранкин не признал себя виновным по делу о растрате 15,5 млн рублей

Фото: прокуратура Красноярского края Борис Баранкин не признал себя виновным по делу о растрате 15,5 млн рублей

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске сегодня вынесли приговор Борису Баранкину, который с 2008-го по 2023 год возглавлял Сибирский научно-клинический центр ФМБА.

В феврале 2023 года правоохранители выявили хищения при поставке лекарств в медцентр. По материалам ФСБ красноярское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) предъявили главе медучреждения Борису Баранкину, его бывшей жене Татьяне Баранкиной, занимавшей пост директора по страховой и внебюджетной деятельности медцентра, провизору Татьяне Ефимовой и представителю фирмы-поставщика Елене Давыдовой.

Махинации, которые выявило следствие, обвиняемые провернули в 2018-2021 годах. Часть закупаемых для медцентра лекарств заменялась на препараты, которые использовались для личных нужд Бориса Баранкина и людей из его окружения.

«В ходе обыска в аптечном складе медцентра были обнаружены лекарственные препараты, предназначенные для руководства учреждения.

Изъято свыше 1,5 тыс. упаковок сильнодействующих и иных лекарственных средств (седативные, болеутоляющие, успокоительные, косметологические препараты, таблетки для похудения)»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель краевого управления СКР Юлия Арбузова. По ее словам, закупаемые за счет средств Фонда обязательного медстрахования препараты Борис Баранкин раздаривал родным и знакомым. Ущерб составил свыше 15,5 млн руб.

В целях его возмещения правоохранители добились ареста наиболее ликвидных активов обвиняемых. У главного фигуранта расследования, Бориса Баранкина, были арестованы дом в элитном коттеджном поселке стоимостью 27 млн руб., квартира в центре Красноярска, оцененная в 20 млн руб., два нежилых помещения и автомобиль Lexus.

Провизор медцентра Татьяна Ефимова заключила досудебное соглашение, дав показания на других фигурантов дела. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство. В 2024 году за растрату суд назначил ей 3,5 года колонии (с учетом первого приговора за взятку окончательное наказание составило 6,5 лет. — «Ъ-Сибирь»). Бывшую супругу экс-руководителя учреждения Татьяну Баранкину, которая частично признала вину, также судят отдельно.

Сегодня в Центральном райсуде Красноярска завершилось рассмотрение основного уголовного дела. «Я свою вину не признаю, прошу суд меня оправдать»,— сказал в последнем слове Борис Баранкин. Главную ошибку, по его словам, он совершил, когда не передал в следственные органы информацию о ставших ему известных фактах «неблагополучия» в больничной аптеке.

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, Борису Баранкину присудили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб. (гособвинение просило больше на один год и на 100 тыс.). Представителю фирмы-поставщика Елене Давыдовой дали четыре года условно.

В завершающей стадии находится расследование второго уголовного дела в отношении Бориса Баранкина. По данным СКР, за содействие в победе в конкурсах на поставки медизделий для своей организации он получил от топ-менеджера одной из фирм более 16,5 млн руб. По ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) обвиняемому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Константин Воронов