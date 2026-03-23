Вступил в силу первый приговор экс-главе сибирского центра ФМБА Борису Баранкину

Красноярский краевой суд отклонил жалобу защиты на приговор бывшему руководителю Сибирского научно-клинического центра ФМБА Борису Баранкину, осужденному на шесть лет колонии за растрату более 15 млн руб. бюджетных средств. Адвокаты утверждали, что вина экс-директора учреждения не доказана, и просили его оправдать, но в этом им отказали, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: прокуратура Красноярского края

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2025 года красноярский суд вынес первый приговор Борису Баранкину, назначив шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб. Следствие считает его организатором криминальной схемы по закупке лекарств, ущерб от которой составил свыше 15 млн руб. Часть закупаемых для медцентра лекарств заменялась на препараты, которые использовались для личных нужд Бориса Баранкина и его окружения.

Кроме того, Борис Баранкин фигурирует еще в двух уголовных делах. Речь идет о получении взяток за заключение договоров поставок медицинского оборудования для нужд центра; их общая сумма, по подсчетам следствия, составляет более 25 млн руб.

Борис Баранкин возглавлял Сибирский научно-клинический центр ФМБА с 2008-го по 2023 год.

Илья Николаев