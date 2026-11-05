В Саратове выставят на аукцион снос кинотеатра «Маяк» на Соколовой
Начальная цена торгов составляет 3 млн рублей
Администрация Волжского района Саратова объявила о проведении аукциона на демонтаж здания бывшего кинотеатра «Маяк» на Соколовой, 89. Согласно документации на портале госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляет 2,99 млн руб. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 ноября, итоги торгов будут подведены 12 ноября.
Победитель аукциона должен будет не только демонтировать строение, но и вывезти строительный мусор, а также выровнять территорию. На выполнение всех работ исполнителю отводится жесткий срок — 14 дней.
Земельный участок площадью 1281 кв. м и само строение были принудительно выкуплены у собственника для муниципальных нужд в декабре 2025 года. Сумму сделки городские власти не называли. Сейчас в здании, построенном в 1949 году по типовому проекту (как и кинотеатр «Родина»), расположены коммерческие помещения.
Как сообщал руководитель городского комитета по управлению имуществом (КУИ) Александр Серебряков, снос «Маяка» требуется для увеличения пропускной способности улиц Соколовой и Большой Горной от Славянской площади. В дальнейшем на освободившемся месте планируется обустроить сквер.