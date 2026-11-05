В Саратове выставят на аукцион снос кинотеатра «Маяк» на Соколовой

Земельный участок площадью 1281 кв. м и само строение были принудительно выкуплены у собственника для муниципальных нужд в декабре 2025 года. Сумму сделки городские власти не называли. Сейчас в здании, построенном в 1949 году по типовому проекту (как и кинотеатр «Родина»), расположены коммерческие помещения.