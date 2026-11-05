RBE Group выкупила рыболовную компанию на Камчатке
Поставщик корпоративного питания — RBE Group Андрея Шокина — стал владельцем компании «Сильвер Салмон», занимающейся организацией на Камчатке любительской рыбалки. Актив вряд ли будет развиваться как полноценный промысел и скорее говорит о стремлении компании закрепиться на туристическом рынке. Интерес к поездкам на Камчатку, впрочем, в этом году сократился на 16,4%.
RBE Group создана в 2004 году и специализируется на корпоративном питании. Среди ее клиентов — «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании. В 2023 году холдинг получил контракты по обеспечению питанием структур Минобороны, заключенные ранее с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина. Максимальная сумма соглашения — 20,1 млрд руб. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка ООО РБЕ составила 172,7 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза год к году. Чистая прибыль снизилась на 8%, до 7,8 млрд руб.
За «Сильвер Салмон» закреплены квоты по добыче лососевых для организации любительского рыболовства на реках Камчатка, Воровская, Тихая, Быстрая и Удочка, следует из протокола прошедшего в мае этого года заседания комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае. «Кинг Салмон», согласно данным на сайте компании, занимается организацией рыболовных туров.