В Башкирии ожидаются сильный ветер, метель и гололедица

В Уфе синоптики обещают облачную погоду, дождь, переходящий в мокрый снег, ночью местами сильный. В некоторых районах мокрый снег налипнет на провода и деревья, на дорогах будут снежный накат, гололед и гололедица. Ветер будет юго-западный, западный, 9–14 м/с, местами порывы достигнут 16–21 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 0...-2°.