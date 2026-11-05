В Башкирии ожидаются сильный ветер, метель и гололедица
6 ноября в Башкирии ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах возможны метель, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; на дорогах — снежные заносы, снежный накат и гололедица, сообщает Башгидрометцентр.
Подует юго-западный, западный ветер, 9-14 м/с, его порывы могут достичь 16-–21 м/с, местами — до 26 м/с.
Температура воздуха ночью и днем опустится до -3...+2°.
На дорогах видимость ухудшится до 500 м и менее.
В Уфе синоптики обещают облачную погоду, дождь, переходящий в мокрый снег, ночью местами сильный. В некоторых районах мокрый снег налипнет на провода и деревья, на дорогах будут снежный накат, гололед и гололедица. Ветер будет юго-западный, западный, 9–14 м/с, местами порывы достигнут 16–21 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 0...-2°.