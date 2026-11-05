Приговор экс-вице-губернатору Александру Нестеренко вступил в силу

Уголовное преследование Александра Нестеренко относится к периоду, когда он занимал должность директора государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края (ГУСКК)». По программе шефства Краснодарского края над территорией Херсонской области ГУСКК являлся заказчиком капитального ремонта трех школ в городе Геническе и в селе Новотроицком. В мае 2023 года заказчик заключил договор подряда с НАО «Региональная строительная компания (РСК)», согласно которому работы должны были завершиться в декабре 2023 года. По данным обвинения, Александру Нестеренко было известно о том, что РСК не укладывается в сроки, однако в конце года он подписал акты выполненных работ, в результате чего подрядчик получил оплату. Ущерб бюджету оценивается в 146 млн руб.