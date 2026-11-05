Приговор экс-вице-губернатору Александру Нестеренко вступил в силу
Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Александру Нестеренко, занимавшему должность заместителя главы края по вопросам строительства. В августе этого года экс-чиновник был признан виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, за что ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет.
Уголовное преследование Александра Нестеренко относится к периоду, когда он занимал должность директора государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края (ГУСКК)». По программе шефства Краснодарского края над территорией Херсонской области ГУСКК являлся заказчиком капитального ремонта трех школ в городе Геническе и в селе Новотроицком. В мае 2023 года заказчик заключил договор подряда с НАО «Региональная строительная компания (РСК)», согласно которому работы должны были завершиться в декабре 2023 года. По данным обвинения, Александру Нестеренко было известно о том, что РСК не укладывается в сроки, однако в конце года он подписал акты выполненных работ, в результате чего подрядчик получил оплату. Ущерб бюджету оценивается в 146 млн руб.
Александр Нестеренко не признает себя виновным и утверждает, что у него не было намерения вводить руководство края в заблуждение. По словам экс-руководителя ГУСКК, в документах был отражен факт неполного выполнения работ, а оплата была произведена за реальные объемы.