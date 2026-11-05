Мосгорсуд узаконил приговор Лерчек
Перед этим блогера экстренно госпитализировали
Московский городской суд в апелляционном порядке оставил в силе приговор уроженке Тольятти, блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконных валютных операциях. Решение принято в четверг, 5 ноября.
Инстанция изменила приговор лишь в части дополнительного наказания. Ст. 73 УК РФ (условное осуждение) теперь применена только к основному наказанию.
Апелляционные представления гособвинения удовлетворены частично. Осужденной, в частности, запрещено администрировать сайты и заниматься деятельностью, связанной с их созданием и размещением, а также предписано не менять постоянного места жительства и отмечаться раз в месяц по месту проживания.
Заседание прошло в закрытом режиме. Решение принимала коллегия из трех судей. Валерия Чекалина пропустила заседание из-за экстренной госпитализации.
31 июля Гагаринский районный суд Москвы назначил Валерии Чекалиной пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, штраф в размере 765 млн руб., а также запретил ей на три года заниматься определенной деятельностью в интернете.