Блогера Лерчек экстренно госпитализировали
Она не смогла участвовать в заседании по пересмотру приговора
Уроженка Тольятти, блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая проходит лечение от рака желудка, не будет участвовать в заседании по пересмотру ее приговора из-за экстренной госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.
«Валерию утром экстренно отправили в больницу, у нее будет процедура до 11 часов. Она не будет участвовать в заседании», — приводит информагентство слова господина Третьякова.
В июле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях, а также на три года запретил ей администрировать сайты.
По данным следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 млн руб. в ОАЭ, предоставив банку документы с ложными сведениями. Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года лишения свободы. Чекалина была осуждена на семь лет.
В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. В начале недели стало известно, что она проходит повторный курс химиотерапии.