Блогера Лерчек экстренно госпитализировали

По данным следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 млн руб. в ОАЭ, предоставив банку документы с ложными сведениями. Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года лишения свободы. Чекалина была осуждена на семь лет.