Бронзовый макет Всероссийской выставки 1896 года установили в Нижнем Новгороде

Макет к 130-летию проведения выставки создал коллектив скульпторов во главе с почетным членом Российской академии художеств Александром Устенко. На Стрелке он размещен временно, затем его планируют перенести в парк имени 1 Мая, где в 1896 году была основная площадка выставки.