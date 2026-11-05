Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Приволжье

Бронзовый макет Всероссийской выставки 1896 года установили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде установили бронзовый макет территории Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Он появился между пакгаузами на Стрелке, которая раньше была частью выставки.
Директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

минкульт Нижегородской области

Макет к 130-летию проведения выставки создал коллектив скульпторов во главе с почетным членом Российской академии художеств Александром Устенко. На Стрелке он размещен временно, затем его планируют перенести в парк имени 1 Мая, где в 1896 году была основная площадка выставки.
Галина Шамберина