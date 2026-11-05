Ижевчанин перевел мошенникам 244 тысяч рублей при заказе интимных услуг

По версии следствия, мужчина нашел в интернете сайт с объявлениями об интимных услугах и позвонил по указанному номеру. Администратор сообщила ему адрес, а после прибытия потребовала внести предоплату в размере 5 тыс. руб. Затем мужчину убедили перечислить два страховых взноса по 30 тыс. руб. После этого ему сообщили о блокировке системы и необходимости перевести еще 60 тыс. руб. для возврата средств.