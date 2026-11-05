В Липецкой области установили новые ограничения на продажу табака
Депутаты липецкого облсовета одобрили законопроект о запрете продажи курительных и некурительных изделий в торговых объектах площадью менее 10 кв. м в городах и менее 5 кв. м в сельских населенных пунктах. Ограничения начнут действовать 1 марта 2028 года. Об этом сообщили в регпарламенте.
Кроме того, с 1 марта 2027 года будет запрещена розничная продажа никотинсодержащих изделий в местах отдыха и оздоровления детей, проведения спортивных мероприятий, в организациях соцобслуживания и в зонах отдыха.
Уточняется, что меры направлены на снижение потребления табака и никотинсодержащей продукции и реализацию концепции государственной политики в этой сфере, рассчитанной до 2035 года и на дальнейшую перспективу.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в региональном парламенте также обсуждается вопрос о запрете продажи вейпов. Соответствующий проект закона уже проходит экспертизу.
О том, что депутаты воронежской облдумы думают о полном запрете продажи вейпов, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».