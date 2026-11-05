В Липецкой области установили новые ограничения на продажу табака

Депутаты липецкого облсовета одобрили законопроект о запрете продажи курительных и некурительных изделий в торговых объектах площадью менее 10 кв. м в городах и менее 5 кв. м в сельских населенных пунктах. Ограничения начнут действовать 1 марта 2028 года. Об этом сообщили в регпарламенте.