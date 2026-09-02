Гонконгский оппозиционер Джошуа Вонг признался в «сговоре с иностранными силами»

Известный гонконгский продемократический активист Джошуа Вонг признал вину в «сговоре с иностранными силами с целью нанесения вреда национальной безопасности». Как сообщает «Би-би-си», максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, составляет от десяти лет до пожизненного лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Такой вид преступления появился в Гонконге после принятия КНР в 2020 году закона о национальной безопасности, вызвавшего резкую критику демократической оппозиции. В ходе сегодняшнего заседания суда сторона обвинения заявила, что Джошуа Вонг неоднократно посещал другие страны и встречался там с зарубежными политиками, лоббируя введение экономических и финансовых санкций в отношении Пекина, а также призывал США принять закон «О правах человека и демократии в Гонконге». Активист не стал оспаривать эти утверждения.

В 2014 году Джошуа Вонг стал лицом «революции зонтиков» — масштабных 79-дневных продемократических протестов в Гонконге. В 2016 году он основал партию Demosisto. В 2019 году участвовал в массовых протестах в Гонконге и выступал в Конгрессе США. В 2020 году организовал неофициальные праймериз оппозиции, за что был арестован, признан виновным в «подрыве государственной власти» и приговорен к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы. Этот срок истекает в начале 2027 года. Приговор по новому обвинению будет вынесен позже.

Алена Миклашевская