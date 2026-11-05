В Оренбуржье заболеваемость ОРИ упала почти на 21%

В Оренбургской области за прошедшую неделю (26 октября – 1 ноября) заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 20,9%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Лабораторные исследования показали, что болезнь вызывают в основном не вирусы гриппа, а другие респираторные вирусы, чаще всего — риновирусы.