В Оренбуржье заболеваемость ОРИ упала почти на 21%
От гриппа привито лишь 21,3% населения области
В Оренбургской области за прошедшую неделю (26 октября – 1 ноября) заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 20,9%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Лабораторные исследования показали, что болезнь вызывают в основном не вирусы гриппа, а другие респираторные вирусы, чаще всего — риновирусы.
Всего от гриппа привились более 388,4 тыс. жителей области, что составляет 21,3% от общей численности населения.
В Роспотребнадзоре призывают ежегодно делать прививки, особенно гражданам с хроническими заболеваниями легких, сердца и сосудов, с нарушениями обмена веществ и ожирением, а также маленьким детям, пожилым и беременным женщинам.
Для защиты от инфекций в управлении советуют регулярно проветривать помещения, мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком, стараться не бывать в местах большого скопления людей и ограничивать контакты при недомогании. При первых признаках болезни необходимо обратиться к специалисту.