Средняя стоимость «квадрата» в предложении новостроек в Сочи достигла 778,3 тысячи рублей
В Сочи средняя стоимость квадратного метра в предложении новостроек достигла 778,3 тыс. руб., приблизившись к московскому уровню. За год показатель вырос на 16,8%. При этом высокобюджетные курортные проекты на юге России, вышедшие на рынок осенью 2022 года, за четыре года подорожали в среднем на 35%, тогда как аналогичные новостройки Москвы прибавили в цене 97%. Такие данные приводятся в исследовании агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Таврида Девелопмент».
Компании сравнили динамику цен в высокобюджетных проектах Москвы и курортных городов Крыма и Краснодарского края, продажи в которых начались в период рыночной нестабильности в конце 2022 года. На старте средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках варьировалась от 434 тыс. до 1,78 млн руб., к августу 2026 года — от 849 тыс. до 3,27 млн руб. Таким образом, первоначальный ценовой диапазон в столичных проектах примерно втрое превышал показатель южных курортных новостроек, где средняя цена квадратного метра составляла около 324 тыс. руб.
Разрыв между основными курортными рынками юга также остается значительным. По данным bnMAP.pro, в сентябре средняя цена квадратного метра в предложении новостроек Крыма (без Севастополя) составила 282,5 тыс. руб., увеличившись за год на 16,1%. В Сочи показатель достиг 778,3 тыс. руб., что на 16,8% выше уровня сентября 2025 года. В результате по стоимости предложения сочинский рынок приблизился к московскому, тогда как Крым сохраняет более доступный порог входа.
В «НДВ Супермаркет недвижимости» отмечают, что высокобюджетные проекты дорожают даже в периоды экономической неопределенности из-за ограниченного предложения, которое сложно быстро восполнить. При этом сам по себе запуск продаж в нестабильный период не гарантирует последующего роста стоимости: для инвесторов имеют значение расположение объекта, его концепция, дефицитность продукта и срок владения, пояснила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании Елена Чегодаева.