Средняя стоимость «квадрата» в предложении новостроек в Сочи достигла 778,3 тысячи рублей

В Сочи средняя стоимость квадратного метра в предложении новостроек достигла 778,3 тыс. руб., приблизившись к московскому уровню. За год показатель вырос на 16,8%. При этом высокобюджетные курортные проекты на юге России, вышедшие на рынок осенью 2022 года, за четыре года подорожали в среднем на 35%, тогда как аналогичные новостройки Москвы прибавили в цене 97%. Такие данные приводятся в исследовании агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Таврида Девелопмент».