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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Приволжье

Вдова участника СВО в Дзержинске 1,5 года не могла получить выплату

Органы соцзащиты выплатили вдове участника СВО из города Дзержинска Нижегородской области 2 млн руб. через полтора года после подачи заявления. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, с марта 2025 года вопрос не был решен из-за того, что министерство соцполитики не организовало сбор недостающих документов. В связи с затягиванием сроков прокуратура внесла министерству представление, после чего вдова получила положенную выплату.
Галина Шамберина