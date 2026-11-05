Вдова участника СВО в Дзержинске 1,5 года не могла получить выплату
Органы соцзащиты выплатили вдове участника СВО из города Дзержинска Нижегородской области 2 млн руб. через полтора года после подачи заявления. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, с марта 2025 года вопрос не был решен из-за того, что министерство соцполитики не организовало сбор недостающих документов. В связи с затягиванием сроков прокуратура внесла министерству представление, после чего вдова получила положенную выплату.