В Ярославле снова продают купеческий флигель на Московском проспекте
В Ярославле на торги выставили двухэтажное административное здание площадью 418,2 кв. м на Московском проспекте, 12б, являющееся объектом культурного наследия местного значения. Информация о торгах опубликована в ГИС «Торги».
Начальная цена здания площадью 418,2 кв. м составляет 16,16 млн руб. Вместе с ним продается земельный участок площадью 659 кв. м. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 декабря, торги назначены на 17 декабря 2026 года.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что здание уже неоднократно пытались продать. В мае 2026 года его выставляли на торги за 17,7 млн руб., однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В 2024 году объект также предлагали приобрести за 15,7 млн руб.
Флигель является памятником архитектуры второй половины XIX века. Покупателю предстоит соблюдать требования по сохранению объекта культурного наследия.