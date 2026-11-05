В Ярославле снова продают купеческий флигель на Московском проспекте

Начальная цена здания площадью 418,2 кв. м составляет 16,16 млн руб. Вместе с ним продается земельный участок площадью 659 кв. м. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 декабря, торги назначены на 17 декабря 2026 года.