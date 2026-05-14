В Ярославле вновь пытаются продать флигель бывшего имения купца

Мэрия Ярославля в третий раз в текущем году выставила на продажу объект культурного наследия «Флигель бывшего имения ярославского купца А.И. Мельникова» второй половины XIX в. Цена объекта осталась прежней — 17,7 млн руб. Извещение о проведении аукциона размещено на сайте городской администрации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в текущем году аукционы проходили дважды. Однако процедуры не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести объект культурного наследия.

Здание находится на Московском проспекте, 12б, и является нежилым. Его общая площадь составляет 418 кв. м. Объект находится в удовлетворительном состоянии (акт технического состояния от 2024 года), но требует ремонта. Вместе со зданием продается земельный участок площадью 659 кв. м с разрешенным использованием — деловое управление. Торги назначены на 23 июля.

Алла Чижова