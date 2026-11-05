Осужденный экс-владелец прикамского СМЗ просит политического убежища во Франции
Бывший совладелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Игорь Пестриков, осужденный за организацию хищения средств предприятия и покушения на растрату, запросил политическое убежище во Франции. Его заявление пока не удовлетворено и остается на рассмотрении, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса.
По данным издания, господин Пестриков обратился в британский суд с иском к бывшему председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину. Бизнесмен требовал около $1 млрд компенсации за изъятые в России акции СМЗ и Ловозерского горно-обогатительного комбината. Сам же господин Гутин, представлявший интересы кипрской Canemare Enterprises, продавшей акции господину Пестрикову в 2015 году, обвинения отверг.
Высокий суд прекратил производство по делу. Судьи пришли к выводу, что Александр Гутин на момент предполагаемого вручения ему документов находился на Кипре, а не в Великобритании. Сам Пестриков, заочно осужденный в РФ на восемь лет лишения свободы, называл себя политическим беженцем.
В апреле 2025 года Игорь Пестриков был признан виновным в организации хищения 250 млн руб. АО «Соликамский магниевый завод» и покушении на растрату еще 2,2 млрд руб. Он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы. Бизнесмен был совладельцем предприятия до изъятия акций в пользу государства. Он покинул страну и был объявлен в розыск. Сейчас он вместе с другим экс-совладельцем СМЗ Петром Кондрашевым заочно обвиняется в мошенничестве в отношении бизнесмена Сергея Поволокина. До этого — в ноябре 2023 года — господин Пестриков был признан банкротом.