Осужденный экс-владелец прикамского СМЗ просит политического убежища во Франции

В апреле 2025 года Игорь Пестриков был признан виновным в организации хищения 250 млн руб. АО «Соликамский магниевый завод» и покушении на растрату еще 2,2 млрд руб. Он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы. Бизнесмен был совладельцем предприятия до изъятия акций в пользу государства. Он покинул страну и был объявлен в розыск. Сейчас он вместе с другим экс-совладельцем СМЗ Петром Кондрашевым заочно обвиняется в мошенничестве в отношении бизнесмена Сергея Поволокина. До этого — в ноябре 2023 года — господин Пестриков был признан банкротом.